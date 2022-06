Prefeitura quer instalar letreiro "Eu amo bike Londrina" na zona sul; estrutura custará R$ 66 mil

Nos próximos meses, Londrina deverá ter um novo letreiro, assim como já existe nos lagos Igapó, zona sul, e Cabrinha, norte. A estrutura - que custará R$ 66 mil - será diferente das demais e trará a frase “Eu amo bike Londrina”, com uma bicicleta representando a palavra “bike”. O totem vai ser colocado na rotatória da rodovia Mábio Gonçalves Palhano, na região sul, na Viação Velha, perto do centro de eventos e na entrada para da estrada que leva para o patrimônio Espírito Santo.



A prefeitura pretende fazer uma licitação para que uma empresa terceirizada forneça e instale a estrutura, que terá três metros de altura e oito de largura. O edital, no formato pregão eletrônico, foi lançado nesta semana e as propostas podem ser apresentadas até 13 de julho. O ganhador terá 45 dias para fazer o trabalho após a assinatura do contrato e da ordem de serviço.



De acordo com o Codel (Instituto de Desenvolvimento de Londrina), o objetivo com o letreiro é fomentar o ciclismo local, além de oferecer mais um ponto turístico no município. O local escolhido também foi considerado como estratégico. A região é muito utilizada pelos ciclistas para pedaladas e trilhas.







"Muitos equipamentos turísticos, principalmente os que ficam ao ar livre, começaram, cada vez mais, a serem visitados e com isso a demanda na criação de novos equipamentos que atendessem essa necessidade da população local e vizinha também cresceu. Uma das atividades que mais cresceu nesse sentido foi o cicloturismo, que ganha cada vez mais adeptos e se fortalece na nossa região”, destacou o instituto no termo de referência da licitação.







