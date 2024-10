Previsão do tempo: terça-feira será de Sol e calor em Londrina e região

Nesta terça-feira (8), o clima permanece quente e com Sol em toda a região de Londrina, com a temperatura máxima podendo chegar a 38°C, segundo Lizandro Jacóbsen, meteorologista do Simepar (Sistema Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná).





A massa de ar presente no Estado segue bastante aquecida, mas com maior disponibilidade de umidade, gerando, assim, um ambiente favorável à formação de áreas de chuva, especialmente a partir da tarde.





Já na quarta-feira (9), o tempo fica bastante instável no Paraná, em função da intensificação de um sistema de baixa pressão sobre o Paraguai, que lentamente avança em direção ao Sul do Brasil. As temperaturas ficam baixas e chove em vários momentos do dia, com possibilidade de tempestades.

A temperatura mínima registrada em Londrina nesta terça-feira foi de 17°C pela manhã.