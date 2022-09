Procon Londrina fiscaliza shoppings para cumprimento de orientação sobre técnica contra engasgo

A aplicação da norma ocorre por meio da Lei Municipal 12.588/2017 e do novo Decreto Municipal 1.010, sancionado pelo prefeito Marcelo Belinati e publicado no dia 13 de setembro de 2022.

De acordo com a SBP (Sociedade Brasileira de Pediatria), a maioria dos acidentes com os pequenos pode ser evitado (90%). Mesmo assim, eles ainda são a principal causa de morte de crianças de 1 a 14 anos de idade no Brasil.

O diretor-executivo do Procon-LD ainda informou que, posteriormente às fiscalizações nos shoppings, outros referentes à Manobra de Heimlich irão ocorrer em praças de alimentação e lojas de galerias, bem como em restaurantes e bares do comércio urbano.

“Por sua gravidade, o engasgo é considerado uma emergência, pois pode levar a pessoa à morte por asfixia. Sendo assim, qualquer indivíduo que conhecer a Manobra de Heimlich pode agir rapidamente, ajudando a evitar as sérias complicações decorrentes do engasgo. Dessa forma, o Procon-LD, enquanto órgão fiscalizador do cumprimento legal da divulgação deste procedimento nos locais que vendem alimentos, terá essa atuação em diferentes áreas da cidade”, explicou.

O cartaz traz um passo a passo sobre como fazer o método Heimlich, de forma rápida e eficiente (mais detalhes abaixo), além de informar os números de emergência do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) – 192, e do Siate (Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência), Disque 193.

Aqueles comerciantes que não tiverem o cartaz informativo em seus estabelecimentos terão prazo de 30 dias para providenciar ou corrigir o material, caso esteja inadequado, a partir da data da fiscalização. Em caso de não cumprimento, será aplicada uma multa no valor de R$ 500, podendo ser dobrada a cada nova futura notificação. É possível adquirir o cartaz gratuitamente no site do Procon.

Esta etapa de fiscalizações do Procon-LD será promovida de terça a quinta-feira desta semana, com previsão de visitas a quatro shoppings de Londrina, abrangendo, aproximadamente, 150 restaurantes e bares que operam nas praças de alimentação.

Como fazer a manobra

Em caso de engasgo, é preciso apoiar a criança no braço, de barriga para baixo e com a cabeça mais baixa que o corpo, tendo o cuidado de manter a boca do bebê aberta. Em seguida, deve-se aplicar cinco batidas (com a palma da mão) no meio das costas do bebê, na região entre as escápulas.

Depois, é preciso virar o bebê com a barriga para cima, mantendo a inclinação original e a boca aberta, e iniciar cinco compressões no osso do peito da criança, logo abaixo da linha imaginária traçada entre os mamilos. Essa manobra deve ser feita quantas vezes forem necessárias para visualizar o corpo estranho e retirá-lo da boca do bebê ou até ele expelir o que estava engasgado.

Em adultos e idosos, a manobra de Heimlich é aplicada da seguinte forma: abrace a pessoa pelas costas, envolvendo com os braços. Feche uma das mãos com o polegar voltado para o abdômen da vítima, e posicione na região conhecida popularmente como “boca do estômago”.

Coloque a outra mão firmemente sobre a primeira e faça compressões rápidas, de fora para dentro e para cima, simulando a letra J, pelo menos cinco vezes. A manobra deve ser repetida até a pessoa expelir o alimento ou objeto que está impedindo sua respiração.