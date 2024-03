Programação Especial Mulheres começa neste sábado no Sesc Cadeião Cultural

Começa neste sábado (2) começa a programação especial do Sesc Mulheres, no Cadeião Cultural, em Londrina.





A programação tem início com oficina da Karen Debértolis, às 9h30. Também no sábado, às 16h, a psicanalista e escritora Ana Suy conversará com a artista londrinense Marina Stuchi.



A participação é gratuita e aberta ao público. O ingresso será um item de higiene feminina para doação.

A semana continua com eventos que trazem a psicóloga indígena Geni Núñez, a psiquiatra e romancista Natália Timerman e a psicóloga Fê Lopes para bate-papos com o público.





Também estão previstos show da banda Abacate Contemporâneo, além de dois espetáculos: "Sobrevivente", com a Nena Inoue, e "Sobre Lendas e Mulheres", inspirado no livro "Mulheres que Correm com os Lobos".





