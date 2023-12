Projeto 'Instrumenta Brasil' faz retrato da música instrumental londrinense

O relatório Global Music Report 2023, da IFPI - Federação Internacional da Indústria Fonográfica - apontou que o streaming de música, no mundo todo, alcançou a marca de 589 milhões de assinantes.





É de se imaginar, portanto, que os artistas estão conseguindo chegar ao grande público com os cliques de plataformas como Deezer e Spotify. Mas a maior parte desses ouvintes curtem praticamente os mesmos nomes. No Brasil, por exemplo, Ana Castela é a mais ouvida no Spotify.



Furar a bolha da indústria fonográfica continua sendo um desafio. Por isso, um projeto como o Instrumenta Brasil, coordenado pelo músico e produtor Eduardo Jardim, ganha relevância ao divulgar obras criadas e interpretadas por artistas radicados ou nascidos em Londrina.





Com apoio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, cinco vídeos foram gravados com obras autorais de Duo Clavis, Mateus Gonsales Trio, Septeto Reunion, Paulo Deggau Group e Alexandre Pivato.

O material está disponível gratuitamente pelo Youtube do Estúdio Bless Produções (@EstúdioBlessproducoes). Paralelamente, os áudios foram liberados para plataformas de música (Spotify e Deezer, entre outras).





Com captação de primeira, a iniciativa chama a atenção pelas propostas diversificadas, cuja competência criativa e técnica tem potencial para seduzir ouvintes pelo mundo afora.

REDEMOINHO





Inspirado nos pequenos turbilhões, comuns no calor, o Duo Clavis gravou Redemoinho, composta por Marcello Casagrande (vibrafone) e Mateus Gonsales (piano). Com uma estrutura em looping, a obra imita o movimento do vento, mesmo quando ele ameaça se despedir para retornar em seu giro belo e efêmero.





“A primeira parte da música traz a formação do redemoinho até o surgimento do tema. E a segunda parte é mais caótica, com uma harmonia mais tensa, pois o redemoinho se espalha e depois aparece de novo”, comenta Marcello Casagrande.





