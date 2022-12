Residencial Bem Viver entrega casas para 866 famílias londrinenses

As 866 famílias que adquiriram seus imóveis no Residencial Bem Viver Londrina, localizado na zona norte, receberam as chaves de suas casas nesta semana.





O projeto é resultado de uma parceria entre a Pacaembu Construtora com o Governo Federal, por meio do Ministério do Desenvolvimento Regional; Governo do Paraná, por meio da Cohapar (Companhia de Habitação do Paraná), e com a Prefeitura de Londrina, por meio da Cohab-LD (Companhia de Habitação de Londrina).

Para executar as obras do empreendimento, foram investidos R$ 115,2 milhões. A quantia foi aplicada na construção dos imóveis, em terrenos de 160m² com 46,27m² de área construída. As casas possuem sala, dois quartos, cozinha, banheiro e área de serviço coberta, com piso cerâmico em todos os ambientes, mais quintal e espaço para garagem.

No novo bairro, os moradores contam com toda infraestrutura urbana, incluindo asfalto, iluminação pública e sinalização viária. Todas as vias são identificadas, com placas sinalização, assim como os imóveis. A comunidade também pode desfrutar de uma praça que oferece playground, academia ao ar livre e ciclovia.





O Bem Viver Londrina foi destinado a famílias com renda mensal a partir de R$ 1.600,00, dentro da faixa 1,5 do programa habitacional Casa Verde e Amarela do Ministério do Desenvolvimento Regional. As unidades foram comercializadas a partir de R$ 127,990 mil e, por meio do programa Casa Verde e Amarela, foi concedido subsídio de até R$ 36 mil conforme o perfil dos interessados.

O financiamento do imóvel, feito pela Caixa Econômica Federal, teve prazo de até 360 meses, com a possibilidade de uso do saldo do FGTS.

Dentre as famílias que já estão residindo na casa nova estão a jovem Ledriany Campos da Silva Lima, de 20 anos. Grávida do primeiro filho, ela contou que financiou o imóvel junto com o esposo, por indicação do pai.

“Nós morávamos na casa dos meus pais, no Jardim Primavera. Somos casados há dois anos, e ocupávamos um quarto lá. Soubemos desse empreendimento pelo meu pai, que viu o anúncio e achou que seria uma ótima oportunidade. Fizemos o cadastro, e deu tudo certo. Sempre gostamos da zona norte de Londrina e, para nós, foi uma boa escolha”, disse.





A mudança do casal ocorreu na última quarta-feira (30), e agora a expectativa é iniciar a construção do muro em torno do imóvel. “Estou bem feliz por ter conseguido uma casa nova com um quarto para o bebê, estamos bem contentes. Pretendemos murar, comprar os móveis e ir montando a casa aos poucos. Meu pai, que é pedreiro, vai dar a mão de obra e nós vamos adquirir os materiais. Para nós, a casa é perfeita”, comemorou.





Outro grupo que está muito satisfeito com a conclusão e entrega do novo bairro é o de prestadores de serviços. O empreiteiro Leandro Alves da Silva já foi contratado por seis famílias do Residencial Bem Viver.





“Para nós é excelente essa entrega, nos dá mais oportunidades de serviço, gera mais empregos e deixa todas essas pessoas felizes por terem onde morar. Que tenham mais e mais como esse para a cidade. A maioria dos serviços que o pessoal contrata é fazer muro, mas tem também ampliação para construir quarto, edícula, cobertura de garagem. A qualidade das casas aqui é 100%”, destacou.