Restaurante Popular de Londrina estará fechado nesta sexta-feira

Devido aos danos causados nas dependências pela recente chuva em Londrina, a SMAA (secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento) informa que o Restaurante Popular de Londrina não terá atendimento nesta sexta-feira (3). Portanto, a previsão é que o local volte a funcionar normalmente a partir da segunda-feira (6).





A suspensão temporária nos atendimentos é necessária para que a secretaria consiga viabilizar os reparos emergenciais visando garantir a segurança e o bem-estar dos frequentadores.

Nesse período, as equipes de manutenção vão trabalhar para sanar os problemas identificados e restaurar as condições ideais para o funcionamento do restaurante.





O secretário da pasta, Régis Choucino, solicita a compreensão da população nos próximos dias. “É necessário reforçarmos nosso compromisso em oferecer um ambiente seguro e acolhedor para todos os frequentadores do Restaurante Popular. Retornaremos tão logo concluirmos os reparos, e pretendemos abrir o espaço novamente na segunda (6). Nossa equipe agradece a compreensão do público e fica à disposição para demais informações sobre dúvidas existentes”, comenta.





Para quem precisar entrar em contato, o telefone é (43) 3372-4789 e o endereço de e-mail é [email protected].





O Restaurante Popular funciona, regularmente, de segunda a sexta-feira, das 11h às 14h, na rua Professor João Cândido, 14, Centro, em frente ao Terminal Urbano.