Rodovia Mabio Gonçalves Palhano terá mudanças no trânsito a partir desta quarta

Parte da rodovia Mabio Gonçalves Palhano (Região Sul), em Londrina, estará interditada para o tráfego de veículos a partir da manhã desta quarta-feira (5). Necessário para dar sequência às obras de construção de galerias pluviais em execução na via, o bloqueio será feito na altura do Catuaí Shopping, nos dois sentidos de circulação.







Em razão do fechamento, ao chegar ao semáforo instalado em frente ao centro de compras, o condutor que vier pela rodovia rumo à área central da cidade precisará desviar à esquerda, permanecer na contramão por cerca de 100 metros para, então, retornar à pista comum e seguir viagem. Já os que desejarem acessar o shopping deverão aguardar o sinal e virar à direita normalmente.



Publicidade

Publicidade





No sentido oposto, o motorista que estiver em direção aos condomínios horizontais e quiser chegar ao Catuaí terá de passar o semáforo e utilizar algum dos retornos – ou mesmo a rotatória no cruzamento com a avenida Terras de Santana - para concluir o percurso.







A expectativa é que os trabalhos durem aproximadamente 30 dias, a depender das condições climáticas. Até lá, agentes da CMTU (Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização) irão acompanhar a interdição e monitorar o fluxo.







A sinalização dos desvios será executada pela empresa responsável pelas obras, com supervisão da CMTU. A companhia orienta atenção redobrada ao passar pelo trecho e ressalta que, para dar mais segurança a condutores e pedestres, o trânsito na entrada do shopping continuará a ser disciplinado por semáforos.