Rodoviária de Londrina espera movimento 20% maior no Corpus Christi

O TRL (Terminal Rodoviário de Londrina), administrado pela CMTU (Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização), estima que o feriado de Corpus Christi, celebrado nesta quinta-feira (16), aumente em 20% a movimentação de passageiros.

A elevação, que considera a média mensal de 5.264 viajantes/dia observada em maio, corresponde à circulação de aproximadamente 37.900 pessoas nas operações de embarque, desembarque, trânsito e turismo.

De acordo com informações das empresas que operam na rodoviária, cerca de 170 ônibus extras devem ser disponibilizados para suprir o aumento da demanda.





Os coletivos deixarão Londrina com destino, principalmente, à capital paulista, Santos, Campinas, Ribeirão Preto, Curitiba, Cascavel, Foz do Iguaçu e o litoral catarinense.





A expectativa é que o maior volume de embarques seja registrado na quarta-feira (15) e no domingo (19), e a maioria dos desembarques devem ocorrer na quinta (16) e na segunda-feira (20).

Para dar suporte aos passageiros durante os dias de movimentação intensa, a superintendência do TRL solicitou à GM (Guarda Municipal) reforço no patrulhamento. A orientação do trânsito será feita pelos agentes da CMTU.