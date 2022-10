Rotatória da Santos Dumont em Londrina é finalizada com 68 dias de atraso

A rotatória das avenidas Santos Dumont e Comandante João Ribeiro de Barros e rua Luiz Rosseto, na zona leste, foi finalizada nesta terça-feira (4), com 68 dias de atraso em relação ao prazo inicial, que era 28 de julho deste ano.





Segundo Paula Andrea Neves Carnelossi, sócia da Otimiza Engenharia e Empreendimentos, contratada por meio de licitação para executar a obra, um dos últimos serviços executados foi a pintura das guias das calçadas. “A obra está 100% concluída. Não tem mais nada a ser feito”, declarou. O engenheiro Fábio Zampar, também da empresa, explicou que o atraso se deu por problemas de fornecimento de material no início das obras e isso refletiu no prazo final. “Agora ela está totalmente entregue.”

Projetada pelo Ippul (Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Londrina), o investimento do Município nesta obra é de R$ 224.380,00. A intervenção visa dar mais fluidez ao trânsito naquele ponto, que passou a contar com tráfego mais intenso depois da construção da alça de acesso entre a rua Bolívia e a avenida Dez de Dezembro, ligando as regiões central e leste.





Para quem circula de carro, a obra transformou o trânsito da região. O motorista de aplicativo Jeison Fagundes da Rosa elogiou o resultado. "Melhorou muito o acesso, principalmente nos horários de pico. Com a falta dessa rotatória gerava muito trânsito pela movimentação da própria avenida, principalmente por causa da escola que fica ali perto. Agora otimizou aquela passagem, principalmente para a gente que fica rodando direto”, declarou. “A impressão que deu é que demorou a liberação por causa da obra, mas agora ficou muito bom.”







