Segunda bênção aérea sobre Londrina terá participação de sacerdotes da Rádio Alvorada

A Rádio Alvorada, emissora pertencente à Arquidiocese de Londrina, se une ao Aeroclube e Volare Escolas de Aviação, na realização da segunda bênção aérea em todas as regiões da cidade, no próximo dia 30, sábado de Aleluia.





A cerimônia vai acontecer das 14h30 às 17h30, com saída prevista às 16h, diretamente do Aeroclube, localizado na avenida Santos Dumond, 1.700, ao lado do Aeroporto Governador José Richa.

A segunda bênção aérea vai contar com a participação de 10 aeronaves e 10 líderes religiosos. E a rádio Alvorada, emissora conhecida como a Catedral do Ar, vai levar pelos ares as bênçãos às regiões norte, sul, leste e oeste, através da participação dos padres Jefferson Bassetto, diretor-presidente da FM 106.3 e padre Ademar Lorrenzzetti.





Essa será uma forma de representar as ondas abençoadas que a rádio propaga neste ano em que completa 60 anos evangelizando Londrina, toda a região e mais de 70 municípios entre Paraná e estado de São Paulo.

