Sesi Paraná promove evento sobre empregabilidade de migrantes em Londrina

Na próxima terça-feira, 20 de agosto, o Sesi Paraná promove no Sinduscon Norte o evento Diálogo com a Indústria: Integração e Empregabilidade de Migrantes. O encontro, que já passou por Toledo, Guarapuava e Maringá, visa contribuir para a empregabilidade nas indústrias do Paraná, preparando-as para a integração socioeconômica de migrantes e refugiados no setor. O evento conta com o apoio da OIM (Organização Internacional para as Migrações).







Durante a manhã, serão discutidos temas como a demanda por mão de obra qualificada no setor industrial do Paraná, os benefícios da inserção de migrantes e refugiados no mercado de trabalho, além do impacto social e econômico do programa Indústria Acolhedora.



