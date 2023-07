Shopping de Londrina estreia pista de patinação no gelo de 170 metros quadrados

Uma pista de patinação no gelo é a nova atração do Londrina Norte Shopping. A operação já teve início no fim de semana e ficará em cartaz até 31 de agosto no empreendimento.





Natural de São Lourenço, no Sul de Minas Gerais, a pista de patinação tem 210 metros de área total e 170 metros quadrados de gelo a uma temperatura que chega a menos 15°C.

“Vamos aproveitar o inverno para levar as pessoas a patinarem no gelo de verdade. Vai ser uma diversão total. E, claro, depois de curtir a pista de patinação no gelo, o público poderá se esquentar tomando um chocolate quente ou fazer um happy hour na praça de alimentação”, afirma Luana Colpo, gerente de marketing do Londrina Norte Shopping.