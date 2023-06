Shopping de Londrina promove Encontro de Vinhos neste final de semana

O local receberá mesas, cadeiras e decoração temática, dispondo de várias opções de rótulos de vinhos para consumo e venda em parceria com a Bravino, especializada no segmento.

De 8 a 11 de junho, entre 17 e 22 horas, os visitantes do Boulevard Shopping poderão participar do 1º Encontro de Vinhos que irá ocorrer no deck do piso superior do empreendimento, em uma área externa próxima à loja Raphaella Booz.





O espaço terá ainda música ao vivo e opções de alimentação para harmonização com vinhos, contando com a presença da Estância Baobá, produtora agroecológica de laticínios artesanais com maior número de produtos premiados do Sul do Brasil no Mundial de 2022.

A iniciativa está alinhada com a campanha promocional para o Dia dos Namorados. Até o dia 12 de junho, a cada R$ 500 em compra, o consumidor faz a troca por um vinho Rito Merlot ou por um Sauvignon Blanc.