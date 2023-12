Temporal em Londrina resultou na queda de cinco árvores

na tarde de segunda-feira (25), feriado de Natal, resultando na queda de cinco árvores: três na região sul, uma na região leste e uma na norte.

Forte temporal com chuvas e rajadas de ventos de até 31.7 km/h, segundo a medição do Simepar (Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná), atingiu Londrina





De acordo com o relatório divulgado pela Defesa Civil das ocorrências causados pela chuva na cidade, houve o registro de cinco de quedas de árvores, reportados desde às 17h da tarde de segunda até às 9h da manhã desta terça-feira (26).





Região Sul

Duas quedas de árvores na rua Lírio dos Vales, no jardim Parque das Indústrias e um na rodovia Mábio Gonçalves Palhano, bairro Palhano 2.





Região Leste

Um registro na avenida Anália Franco, no bairro Aeroporto.





Região Norte

Foi registrado uma queda de árvore na rua Domingos Cantagalli, jd. Santa Cruz.





Ainda de acordo com o Simepar, a velocidade do vento foi de 20.2 km/h e a precipitação da chuva foi de 14.2 mm. Não há registro de feridos ou desabrigados depois do temporal que atingiu o município. Em caso de ocorrência, ligar no 199, número do telefone da Defesa Civil.





Dados da Defesa Civil atualizados até as 11h desta terça-feira (26).