Operação Natal 2023: número de mortos em acidentes cai 83% nas rodovias estaduais

Policiais do BPRv (Batalhão de Polícia Rodoviária), da PMPR (Polícia Militar do Paraná), realizaram, entre os dias 22 e 26 de dezembro, em todo o Estado do Paraná, a Operação Natal 2023.





Ao longo da ação, foram intensificadas as fiscalizações de trânsito, com foco, sobretudo, no combate ao excesso de velocidade e ao consumo de bebida alcoólica vinculado à condução de veículos. Os policiais contaram com o auxílio de equipamentos, tais como radares e testes etilométricos.

De acordo com o BPRv, o excesso de velocidade e o consumo de álcool são as principais causas de acidentes que levam a lesões graves e mortes.





Durante os cinco dias da Operação Natal, o BPRv registrou 6.341 imagens de radar com veículos em excesso de velocidade; 3.292 veículos abordados e 2.625 autos de infração ao CTB (Código de Trânsito Brasileiro).

EMBRIAGUEZ





Desse total, 53 autos foram lavrados por embriaguez ao volante e oito foram presos pelo crime. Os números de embriaguez aumentaram 51% em comparação ao mesmo período de 2022.

