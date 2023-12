Operação Natal 2023: Paraná tem 101 acidentes em rodovias federais, com dez mortes e 107 feridos

As dez mortes ocorreram em ocorrências diferentes, com todas as causas atribuídas a fatores humanos: excesso de velocidade, ultrapassagens proibidas, desatenção e desrespeito às normas de trânsito.

APRF (Polícia Rodoviária Federal) no Paraná encerrou às 23h59 desta segunda-feira (25), a Operação Natal 2023, iniciada no último dia 22. Usuários mais frágeis nas rodovias (pedestres, ciclistas e motociclistas) foram os mais vitimados.

Policiais do BPRv (Batalhão de Polícia Rodoviária), da PMPR (Polícia Militar do Paraná), realizaram, entre os dias 22 e 26 de dezembro, em todo o Estado do Paraná, a Operação Natal 2023.

No começo da noite do dia 23, na BR-277, em Morretes, o tombamento de uma carreta carregada com 37 toneladas de óleo vegetal, resultou no óbito do condutor, um homem de 61 anos, e ocasionou uma interdição total de via que se estendeu até a tarde do dia 24, com prejuízo para milhares de usuários da rodovia. O óleo espalhado pela via demandava limpeza especializada, com materiais e recursos específicos.

Durante a interdição, a PRF atuou para controlar o fluxo de veículos, executando bloqueios e operações de retorno para tirar a maior quantidade possível de veículos das filas. Ainda, atuou distribuindo água e coordenando com os órgãos responsáveis para agilizar a desinterdição da via.





Outros órgãos estaduais auxiliaram durante o período. O cronotacógrafo do veículo estava vencido desde 2021. O sinistro está sendo investigado pela perícia da Polícia Civil.

MORTE DE CICLISTA EM CONTENDA





Na manhã do dia 23, ocorreu o tombamento de uma carreta na BR-476, no município de Contenda. A princípio, tratava-se de sinistro sem vítimas. Entretanto, quando a carreta foi destombada, no final da tarde, descobriu-se que embaixo desta estava o corpo em óbito de um jovem de 16 anos.

A via é sinalizada com velocidade máxima de 60 km/h, entretanto a fita do cronotacógrafo revelou que a carreta estava a aproximadamente 80 km/h no momento do tombamento.