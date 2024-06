Trecho da BR-369 entre Londrina e Cambé terá desvio temporário a partir de segunda-feira

A partir da próxima segunda-feira (24) será realizado um desvio de trânsito na BR-369 (Avenida Tiradentes) no trecho sentido Londrina - Cambé para a nova via marginal norte, com sentido único.





A medida é necessária para interditar a rodovia federal, que será demolida no trecho para o início das obras do Viaduto da PUC, que vai facilitar o acesso ao câmpus da PUC-PR (Pontifícia Universidade Católica do Paraná).

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





O trecho estará devidamente sinalizado indicando as mudanças, e é importante que os usuários sigam com cautela pelo local durante esta etapa, garantindo a segurança de todos. A mudança permanecerá até a liberação das pistas novas da BR-369, sobre o viaduto.





OBRAS

Publicidade





Além da construção da estrutura do viaduto, a obra prevê a elevação das pistas da rodovia federal, que é duplicada no trecho, e uma passagem inferior com pistas duplas ligadas a duas rotatórias e às novas marginais, permitindo a entrada e saída na rodovia, assim como a ligação entre as vias municipais de acesso, separando o tráfego local do tráfego de longa distância.





As pistas novas terão duas faixas de rolamento de 3,5 metros cada, com acostamentos externos de 2,5 metros e faixa de segurança interna de 60 centímetros para cada lado, separadas por barreiras de concreto. Os acessos terão 7 metros de largura, sendo 6,10 metros de faixa de rolamento e 45 centímetros de faixa segurança de cada lado.





Também serão executadas novas calçadas em concreto, muros de contenção dos taludes do viaduto, sinalização horizontal e vertical, iluminação pública e paisagismo.