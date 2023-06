Três suspeitos de roubarem correntes de ouro em Londrina são presos

A Polícia Civil prendeu na manhã desta terça-feira (13) três jovens suspeitos de envolvimento em roubos de cordões de ouro em Londrina. Dois mandados foram cumpridos no jardim Nossa Senhora da Paz, na zona oeste da cidade, e um Cambé (Região Metropolitana de Londrina).







A investigação começou em fevereiro, após um mulher ter a corrente levada dentro de uma padaria na avenida Arcindo Sardo, no jardim Coliseu, zona norte, numa ação violenta e presenciada por crianças, que chegaram a correr para se esconder.

Publicidade





Depois que imagens do roubo foram divulgadas na imprensa, uma pessoa denunciou um dos ladrões, com os outros sendo identificados na sequência. "As vítimas fizeram o reconhecimento fotográfico, que eram os indivíduos, que, inclusive, são conhecidos pelo histórico de envolvimento em crimes", afirmou o delegado Matheus Prado. "Após as prisões chamamos as vítimas novamente que os reconheceram presencialmente. Não existem dúvidas que são eles os autores dos fatos", acrescentou.





CONTINUE LENDO NA FOLHA DE LONDRINA