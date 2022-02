Programa Jovem Aprendiz em Londrina inscreve até esta sexta-feira

Jovens londrinenses terão 40 oportunidades para participar do programa Jovem Aprendiz. Este é o número de vagas destinado pelo governo do Estado ao programa que prevê a contratação de jovens e adolescentes em jornadas de 20 horas semanais com salário mensal de R$ 789,45.

Jovem Aprendiz é um programa técnico-profissional que prevê a execução de atividades teóricas e práticas, sob a orientação de entidades responsáveis por formação profissional.





Os aprendizes terão 400 horas de aulas teóricas no CIEE (Centro de Integração Empresa Escola do Paraná) em assuntos de cidadania, de administração, finanças, recursos humanos, entre outros temas relevantes ao primeiro emprego. O restante da carga horária será em atividades práticas nas escolas públicas estaduais de Londrina, em atividades no setor administrativo, sempre com acompanhamento do CIEE.





O candidato deve cumprir alguns requisitos: possuir idade entre 14 a 18 anos na data da contratação; estar regularmente matriculado e cursando, no mínimo, as séries iniciais do ensino fundamental; caso esteja cursando ou concluindo o ensino médio, apresentar histórico escolar; estar em situação de vulnerabilidade social ou pertencer a família cuja renda familiar per capita seja de no máximo três salários mínimos.

