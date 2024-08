Veja o cardápio do Restaurante Popular de Londrina desta segunda-feira

Morre no HU de Londrina motorista envolvido em acidente que matou mãe e filha em Ibiporã

Morreu neste sábado (24), no HU (Hospital Universitário) de Londrina, Eder Henrique, 39, o motorista envolvido no atropelamento de uma família em Ibiporã (região metropolitana de Londrina) no último dia 27 de julho.