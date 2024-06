Veja o cardápio do Restaurante Popular de Londrina desta sexta-feira

Varejo paranaense registra aumento de preços do leite em pó e leite longa vida

No mês de maio, dois dos principais derivados lácteos ficaram mais caros no varejo paranaense: o leite em pó e o leite longa vida, que subiram 1,61% e 5,86%, respectivamente. As informações são do Boletim de Conjuntura Agropecuária.