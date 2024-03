Veja o cardápio do Restaurante Popular de Londrina para esta sexta-feira

Festa rural no distrito de Paiquerê atrai mais de 5 mil pessoas de Londrina e região

O distrito de Paiquerê (zona rural de Londrina) recebeu no último sábado (9) e domingo (10), a primeira Festa Rural da segunda edição do projeto ''Festa é Cultura''. O evento que reuniu um público de mais de 5 mil pessoas, contou com diversas atrações.