Marcada por atrasos, obra da sede do SAMU é entregue em Londrina

Após 13 aditivos no contrato e atrasos que marcaram a execução, a Prefeitura de Londrina recebeu oficialmente a finalização da construção da nova sede do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) nesta sexta-feira (10). O espaço fica na Avenida Dez de Dezembro, esquina com Rua Potiguares (próximo ao Terminal Rodoviário de Londrina). Para recebê-la, os secretários municipais de Planejamento, Orçamento e Tecnologia, Marcelo Canhada, e de Saúde, Felippe Machado, estiveram no local com a chefe-regional da Casa Civil do Estado do Paraná em Londrina, Sandra Moya Morais de Lacerda.





As autoridades vistoriaram a obra, que custou R$ 5.429.508,73, sendo R$ 4,5 milhões advindos do Governo do Estado do Paraná e o restante da Prefeitura de Londrina, que também adquiriu todo o mobiliário necessário para equipar o local. Nesse projeto, para atender as demandas atuais, houve a necessidade de aditivos com acréscimo de serviços ao inicialmente idealizado. A expectativa é que o espaço seja inaugurado em março.

Publicidade

Publicidade





Essa obra atenderá os 21 municípios integrantes da 17ª Regional de Saúde do Paraná, um público estimado de 1 milhão de habitantes. Segundo a chefe-regional da Casa Civil em Londrina, Sandra Moya Morais de Lacerda, Londrina é um grande centro econômico na área da saúde dado o volume e a complexidade de atendimentos e de recursos que circulam pelo Município para atender a população local e regional. “É uma obra super importante não só para Londrina, mas para toda região. Fiquei muito feliz porque ela vai não só atender a população com conforto, acessibilidade e agilidade, mas também os servidores que hoje se dividem em três locais que o SAMU atende em Londrina e vai concentrar toda a equipe aqui. O Governo do Estado, em parceria com o Município, está de parabéns; realmente fez a tarefa de casa. Quem ganha é a população do Paraná”, avaliou a chefe-regional da Casa Civil em Londrina, Sandra Moya Morais de Lacerda.





Publicidade

O novo prédio foi construído pela empresa vencedora da licitação, a MTX Construções. Ele unifica todos os serviços do SAMU, que, atualmente, estão distribuídos em três bases com endereços diferentes, como lembrou Lacerda. Um deles fica na Rua Piauí, o outro no hangar Aeroporto de Londrina, onde está baseado o helicóptero do serviço aeromédico; e o outro guarda a frota de ambulâncias, em um prédio do Município situado à Rua Dib Libos, próxima à Viação Garcia.





Entre as vantagens da nova sede estão a agilidade no atendimento, o conforto aos servidores da saúde e redução de custos operacionais. “Os diferenciais dessa sede são: a questão da modernização e da qualidade de trabalho aos servidores. Com certeza, isso faz a diferença em um processo de trabalho que é extremamente desgastante, 24 horas por dia, em regime de escala e sempre de urgência e emergência. Outro ponto que a gente ressalta é a unificação de todas as estruturas, porque até hoje era dividido em três estruturas, uma em cada lugar e a logística disso era muito ruim. Trazendo todos os servidores para cá, vamos ganhar com tempo resposta e agilidade. Isso tudo faz uma diferença muito grande no processo de urgência e emergência e evidentemente os custos operacionais serão reduzidos com toda equipe em uma estrutura”, explicou o secretário de Saúde, Felippe Machado.

Publicidade





A estrutura física da nova sede do SAMU tem 1.850 m² de área construída sobre um terreno de 4.716 m². Neste espaço foi possível construir um prédio de três andares, com estacionamento e espaço de lavagem da frota de ambulância, que hoje conta com 16 veículos, sendo 10 deles em uso, e um heliponto para pousos e decolagens do helicóptero de atendimento aeromédico. Além disso, há alojamento, refeitório, farmácia, biblioteca, auditório, almoxarifado, recepção, banheiros com acessibilidade, salas para o serviço do Complexo Regulador de Urgência; de rádio e multimídia; de coordenação médica e enfermagem; administrativas e de reuniões; de treinamento; de apoio, de assessoria, gerência e secretaria da Diretoria de Urgência e Emergência em Saúde (Dues) e sala para o Núcleo de Educação em Urgências (NEU) ministrar aulas com bonecos. Todas as salas contam com aparelhos de ar-condicionado.





Segundo o secretário municipal de Planejamento, Orçamento e Tecnologia, Marcelo Canhada, essa obra foi considerada prioritária tanto para o Governo do Estado do Paraná, quanto para a Prefeitura de Londrina. “É um serviço essencial de urgência e emergência que, muitas vezes, significa a vida ou a morte de uma pessoa, de um cidadão. O projeto foi idealizado com muito cuidado, para ser um dos centros de operações do SAMU mais modernos do Brasil. Houve percalços durante sua execução, em função de que naquela área haver um antigo posto de combustíveis -que acabou contaminando o solo e tivemos questões ambientais para serem superadas-, também havia moradores de rua que habitavam ali e que demos encaminhamentos para eles serem acolhidos pelos projetos sociais do município, além de que tivemos a questão da pandemia com o desabastecimento de insumos na área construção civil. Mas, o importante é que a obra está pronta e entregue”, explicou.





Canhada também lembrou que, no momento, as equipes trabalharão na questão da mudança e da logística dos trabalhos, visto que o serviço atual não pode ser interrompido, ou seja, a transferência das centrais telefônicas, de informática, de internet e de operações deve ser feita com o serviço funcionando. Dado o feriado de carnaval, essa mudança deve ser finalizada até o início de março, quando a sede deve ser inaugurada com a presença do prefeito Marcelo Belinati. Outra melhoria para a população que trabalha e reside no entorno é o recape asfáltico da Avenida Dez de Dezembro, que deve ser iniciado no primeiro semestre deste ano..