Membros da equipe de Kate estão sem acesso à princesa após cirurgia

Membros sêniores da equipe de Kate Middleton, 42, estão sem acesso à princesa de Gales desde que ela passou por uma cirurgia abdominal em janeiro deste ano.





De acordo com o jornal Extra, membros da Família Real não têm conhecimento do real quadro de saúde de Kate. Segundo o Palácio de Kensington, ela está se recuperando em Adelaide Cottage

Uma fonte disse à revista "Us Weekly" que o palácio está sendo "muito silencioso" sobre a condição da futura rainha do Reuno Unido: "Alguns funcionários sêniores de Kate não conseguiram ver ou falar com ela e nem sabiam sobre a cirurgia até que ela foi anunciada, então eles os pegaram desprevenidos. Apenas algumas pessoas sabem o que realmente está acontecendo e são caladas"





A fonte ainda afirmou que apenas pessoas selecionadas, como o rei Charles III e a rainha Camilla, tiveram permissão para ver Kate e que seu estado de saúde foi coberto por um "manto de sigilo": "É confuso e causa alguma preocupação".





Retorno na Páscoa: "Os boatos, principalmente nas redes sociais, ficaram fora de controle, mas Kate está se recuperando bem e estará de volta na Páscoa. Ela só precisa ser deixada em paz", disparou uma pessoa ligada à família ao "Page Six".