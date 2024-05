Motorista embriagado é preso após se envolver em acidente e deixar dois feridos em Apucarana

Um homem de 47 anos foi preso por dirigir embriagado após se envolver em um acidente que deixou duas pessoas feridas na PR-444, em Apucarana, no Centro-Norte do Paraná, na tarde desta quinta-feira (30).





Segundo a PRE (Polícia Rodoviária Estadual), um Hyundai H20, que era conduzido por um jovem de 27 anos, trafegava na via no sentido de Arapongas a Mandaguai quando, ao passar pelo KM 26, colidiu com um Peugeot 408, que era dirigido pelo homem de 47 anos e cruzava a rodovia da direita para a esquerda.

O condutor do Peugeot, assim como os passageiros, de 47, 66 e 73 anos, não ficaram feridos. No entanto, o motorista foi preso, já que seu teste etilométrico indicou o consumo de bebidas alcoólicas.





O condutor do Hyundai também não se feriu, mas os passageiros, de sete e 31 anos, tiveram ferimentos leves, foram socorridos no local pelo Samu (Serviço de Atendimento Médico de Urgência) e encaminhados ao Honpar (Hospital Norte do Paraná), em Arapongas, para receber atendimento médico.