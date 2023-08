Motorista sem CNH fica ferida após colidir com poste e muro em Nova Fátima

Uma jovem de 22 anos ficou ferida após perder o controle da direção e colidir com um poste e com o muro de uma residência na PR-218, em Nova Fátima, no Norte Pioneiro. O acidente foi registrado na noite desta terça-feira (1º).





Segundo informações do BPRv (Batalhão de Polícia Rodoviária), da PM (Polícia Militar), a mulher não tinha CNH (Carteira Nacional de Motorista) nem PPD (Permissão Para Dirigir).

Publicidade





A jovem foi hospitalizada e os três passageiros do veículo, de 50, 25 e dois anos, foram socorridos e encaminhados para a Santa Casa de Cornélio Procópio.





O carro foi liberado para familiares das vítimas.