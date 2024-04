Eclipse solar total do próximo dia 8 pode levar a descobertas científicas

Na próxima segunda-feira (8), ocorrerá um eclipse solar total como há muito não se vê. O fenômeno poderá ser visto de pontos do México, dos Estados Unidos e do Canadá e deixará visíveis estrelas, planetas e até um cometa. A Nasa pretende aproveitar a ocasião para realizar estudos científicos que não seriam possíveis não fosse a Lua bloqueando totalmente a luz solar.

"Os cientistas têm usado eclipses solares há muito tempo para fazer descobertas científicas", disse Kelly Korreck, cientista do programa na sede da Nasa. "Eles nos ajudaram a fazer a primeira detecção de hélio, nos deram evidências para a teoria da relatividade geral e nos permitiram entender melhor a influência do Sol na atmosfera superior da Terra."

Em 21 de agosto de 2017, mais de 20 milhões de pessoas puderam observar o eclipse solar total que cruzou os EUA do oeste para o leste. O deste ano -que surgirá no México, atravessará 15 estados americanos e sumirá no Canadá- vai cobrir regiões muito mais populosas, o que deve elevar o público para mais de 30 milhões, tornando-se o eclipse mais visto na história. Publicidade

O fenômeno ocorrerá no início da tarde e os observadores que estiverem no centro do percurso terão de 4min20s a 4min27s para curti-lo. O evento deve atrair muitos turistas nacionais e internacionais.

Esses sortudos ainda terão a oportunidade de observar um outro fenômeno, o cometa 12P/Pons-Brooks, que se aproxima do Sol a cada 71,3 anos. Ele está sendo chamado de Cometa do Diabo devido a sua cauda dividida em duas. Segundo os cientistas, isso seria causado por uma desigual liberação de gás e poeira. Quem usar luneta ou binóculo terá uma melhor visão do cometa. Publicidade

Além do espetáculo no céu, na região do eclipse também poderão ser observados a diminuição da temperatura e a reação dos animais, que geralmente ficam quietos, confundidos com a escuridão da noite.

Veja os experimentos científicos que devem ser realizados no dia. Publicidade



Perseguição ao eclipse com aviões de alta altitude

Usando um avião de pesquisa de alta altitude WB-57 da Nasa, um projeto capturará imagens do eclipse a uma altitude de 50 mil pés (15.240 m) acima da superfície da Terra. A expectativa é ver novos detalhes das estruturas na coroa média e inferior do Sol. Publicidade

As observações, feitas com uma câmera que capta imagens em infravermelho e luz visível em alta resolução e alta velocidade, também podem ajudar a estudar um anel de poeira ao redor do Sol e procurar por asteroides que possam orbitar perto do astro. Publicidade



Imagens aéreas e observações espectroscópicas da coroa

Os WB-57s também voarão com câmeras e espectrômetros (que estudam a composição da luz) para aprender mais sobre a temperatura e a composição química da coroa e das ejeções de massa coronal, ou grandes explosões de material solar.

A equipe espera que essas observações forneçam novas perspectivas sobre as estruturas na coroa e as fontes do fluxo constante de partículas emitidas pelo Sol, o vento solar.





Testes com operadores de rádio amador

Nathaniel Frissell, da Universidade de Scranton, convidou operadores de rádio amador a participarem do que chamou de Festas QSO de Eclipse Solar, quando tentarão fazer o maior número possível de contatos por rádio (QSOs na linguagem usada pelos operadores) com outros operadores em diferentes locais.

Os participantes registrarão o quão fortes são seus sinais e o quão longe vão para observar como a ionosfera muda durante os eclipses.

Segundo a Nasa, em uma região superior de nossa atmosfera, a energia do Sol retira elétrons dos átomos, tornando a região eletricamente carregada, ou ionizada.

Essa região, a ionosfera, pode ajudar as comunicações por rádio a viajar longas distâncias, como aquelas entre operadores de rádio amador ao redor do mundo. No entanto, quando a Lua bloqueia o Sol durante um eclipse solar, a ionosfera pode mudar drasticamente, afetando essas comunicações. E é essa alteração que será analisada.





Efeitos da radiação solar nas camadas superiores da atmosfera

Outra pesquisa será realizada por Bharat Kunduri, da Universidade Politécnica e Estadual da Virgínia, que usará três radares SuperDarn para estudar o impacto da radiação solar nas camadas superiores da atmosfera terrestre durante o eclipse.

A Rede de Radares Aurorais Duplos, ou SuperDarn, monitora as condições meteorológicas espaciais nas camadas superiores da atmosfera terrestre. Assim, a equipe de Kunduri comparará as medições com previsões de modelos de computador para responder perguntas sobre como a ionosfera reage a um eclipse solar.





Estudando os pontos quentes magnéticos do sol

Uma equipe formada pelo Laboratório de Propulsão a Jato da Nasa, por educadores no Centro Lewis de Pesquisa Educacional no Sul da Califórnia e por participantes do programa de ciência cidadã Solar Patrol do centro usará o Radiotelescópio Goldstone Apple Valley de 34 metros para medir mudanças sutis nas emissões de rádio das regiões ativas do Sol durante o eclipse.

A técnica, utilizada pela primeira vez durante os eclipses anulares de maio de 2012, revelou detalhes que o telescópio não poderia detectar de outra forma.

O foco é o estudo das regiões ativas solares -as regiões magneticamente complexas que se formam sobre manchas solares- à medida que a Lua passa sobre elas. A passagem gradual da Lua sobre o Sol bloqueia diferentes partes da região ativa em momentos diferentes, permitindo que os cientistas distingam os sinais de luz provenientes de uma parte versus outra.