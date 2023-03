Líder do executivo da União Europeia quer acelerar acordo com Mercosul

A chefe do Executivo ainda afirmou que o bloco vai investir em infraestruturas em diversas regiões do mundo por meio da estratégia Global Gateway - como uma forma de enfrentar a China.

"Agora nos concentraremos nos acordos de livre comércio onde ainda não temos nada - como com a Nova Zelândia, Austrália, Índia e os nossos parceiros da Asean e do Mercosul - além de melhorar os já existentes”, disse Von der Leyen durante o evento ao mencionar quais seriam os focos na área econômica.

A presidente da Comissão Europeia , Ursula von der Leyen, afirmou nesta quinta-feira (30) que o bloco quer acelerar os acordos comerciais que ainda não foram fechados, como no caso do Mercosul, ao falar em um evento sobre a relação entre europeus e a China.





"Estamos oferecendo aos países em desenvolvimento uma verdadeira escolha quando se trata de financiamentos de infraestruturas”, acrescentou.





Desde o início do ano, altos representantes da União Europeia têm se mostrado favoráveis a uma aceleração do acordo com o Mercosul, que teve as negociações iniciadas em 1999 e foi assinado em 2019.





Em diversas falas, o mês de julho é colocado como crucial para o fechamento por conta de uma reunião entre as partes.