Museus, teatro e carnaval para as crianças: confira a agenda cultural do feriadão no Paraná

Fechada nos dias 12 e 13, a Biblioteca Pública do Paraná (BPP) adianta a programação carnavalesca dos pequenos para este sábado (10) com o Carnaval Infantil. A folia para a garotada terá desfile de fantasias, pintura facial e outras brincadeiras.

Na segunda (12), as instituições estarão fechadas, exceto o Museu Oscar Niemeyer e o Museu de Arte Contemporânea do Paraná (MAC-PR). Há inúmeras exposições e mostras de artistas locais, nacionais e internacionais, boas opções de passeios culturais.

Os espaços culturais do Governo do Estado do Paraná funcionarão em horários diferenciados durante o Carnaval. Os museus localizados em Curitiba abrem em horários diferenciados até a Quarta-feira de Cinzas, nos dias 10, 11, 13 e 14 de fevereiro.

Centro Cultural Teatro Guaíra

"Surdo, logo existo" – Inspirado no teatro do oprimido e subvertendo os meios de produção teatral, a peça “Surdo, logo existo” reivindica o lugar da arte surda e denuncia as metanarrativas que capturam o corpo surdo. Os personagens não representam, são e existem, é a história com desejo de ficção e a vontade de recontar como “mito” a mais recente realidade. Sábado (10) às 16h, 18h e 20h e domingo (11), às 16h e 18h, no Auditório Glauco Flores de Sá Brito (Miniauditório).

Biblioteca Pública do Paraná

Carnaval Infantil – Neste sábado (10), das 10h às 12h30, acontece o desfile de fantasias e pintura facial na Seção Infantil. Após o Carnaval, no próximo sábado (17), a Biblioteca retoma seus eventos com o Sábado Lúdico, a partir das 10h, oferecendo atividades voltadas para o aprendizado de RPG e card games. Entrada franca.

Museu Paranaense

"Encontros" – Na instalação, o artista baiano Augusto Leal propõe uma experiência de produção colaborativa de um trabalho de arte com o público do museu. Uma mesinha com materiais de desenho e pintura e a proposta escrita: “Convide uma pessoa para pintar a sua sombra, preferencialmente um desconhecido. Pinte do jeito que quiser”.





"Objeto Sujeito" – Com 12 artistas dialogando com o acervo do museu em produções que conectam tradição e arte moderna, a exposição abre espaço para reflexões contemporâneas sobre o passado. A mostra reúne mais de 140 obras do acervo do MUPA junto a criações inéditas dos artistas Arthur Palhano, Clara Moreira, C. L. Salvaro, Érica Storer, Gustavo Caboco, Gustavo Magalhães, Isis Gasparini, Josi, Laryssa Machada, Pedro França e Willian Santos.

"mau da língua" – Mostra individual, inédita e de curta duração do artista mineiro Davi de Jesus do Nascimento. Nascido em Pirapora (MG), às margens do Rio São Francisco, ele tem se dedicado a criações sobre a passagem do tempo, a memória, o humano e o orgânico, e temas como a afetividade e pertencimento em relação à vida ribeirinha, com a pluralidade de águas, gentes e terras.





"Claudia Andujar: poéticas do essencial" – Desde a década de 1970, o trabalho da fotógrafa e ativista Claudia Andujar com o povo Yanomami foi fundamental para a demarcação da Terra Indígena Yanomami no Brasil. Na mostra, os visitantes poderão conferir de perto trabalhos realizados ao longo das décadas de 1970 e 1980, de coleções importantes da carreira da fotógrafa, que registram temas como a vida comunitária nas aldeias, a floresta, os rituais e crenças do povo Yanomami.





"Mejtere: histórias recontadas" – A mostra reverbera uma pluralidade de vozes dos Mebêngôkre-Kayapó, que refletem novas perspectivas sobre as coleções etnográficas do museu a partir do encontro do grupo de estudantes indígenas com o acervo do MUPA. A exposição tem curadoria de Robson Delgado (Baré), Ivanizia Ruiz (Tikuna) e Camila dos Santos (Kanhgág), acompanhada pela equipe do MUPA formada por Josiéli Spenassatto e Giselle de Moraes.





"Lange de Morretes: entre-paisagens" – Com curadoria de Marco Baena, a exposição apresenta um significativo conjunto de obras do artista paranaense Lange de Morretes, como pinturas, desenhos de paisagens e autorretratos, além de materiais relacionados às suas investigações científicas.





"Ante ecos e ocos" – A mostra de longa duração apresenta a cultura afro-brasileira por meio de um recorte mais local, abrangendo as heranças africanas no Paraná, a partir de objetos que integram o acervo do MUPA.





"Nosso estado: Vento e/em movimento" – Formada por dois eixos: Deslocamentos por dentro e Deslocamentos pela margem, a exposição propõe um mergulho na história de algumas das diversas comunidades que formaram o Paraná por meio de vídeos-depoimentos que se relacionam com objetos do acervo do museu.





"Ephemera/Perpétua" – Com caráter amplamente multidisciplinar, a mostra traz cerca de 180 peças do acervo do Museu Paranaense, um dos mais importantes da América Latina nos campos da antropologia, arqueologia e história.





"Eu Memória, Eu Floresta: História Oculta" – A mostra apresenta a erva-mate a partir de eixos como os usos e saberes da planta dos povos indígenas do Sul do Brasil, seus primeiros locais de cultivo, o beneficiamento artesanal por pequenos produtores e aspectos ligados à representação científica e artística da natureza feitas por viajantes estrangeiros e pesquisadores.





"Conflitos Armados no Paraná" – Na exposição, o visitante pode tomar contato com a Guerra da Tríplice Aliança, a Revolução Federalista e o Movimento do Contestado por meio de objetos, fotografias e documentos do acervo do MUPA.





"Numismática e cultura material: Coleções do Museu Paranaense" – Ao longo de sua trajetória, o Museu Paranaense se destacou como bastião da vanguarda científica, criando coleções de estudos que auxiliaram gerações e pesquisadores e permitiram à sociedade paranaense conhecer seu passado e compreender os desdobramentos na contemporaneidade. Entre tais coleções destacam-se as numismáticas.