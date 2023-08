Acidente com tombamento de carreta interdita BR-153 entre Santo Antônio da Platina e Jacarezinho

Um acidente na manhã desta segunda-feira (7) com tombamento de carreta interditou a BR-153 entre Santo Antônio da Platina e Jacarezinho (Norte Pioneiro).





Segundo a PRF, a situação ocorreu por volta das 9h30, no quilômetro 30 da rodovia, e envolveu dois caminhões - um deles tombou e derramou a carga sobre a pista, causando interdição total.

No início da tarde, a PRF informou que a interdição no trecho era parcial, no sistema pare e siga.





A matéria está em atualização.