Paraná tem 20,8 mil vagas de emprego disponíveis; Londrina registra 2,5 mil

As Agências do Trabalhador do Paraná e postos avançados começam a semana com a oferta de 20.837 vagas de emprego com carteira assinada no estado. Londrina registra 2.581 oportunidades. No município, as funções que lideram as ofertas de vagas são alimentador de linha de produção, com 678 vagas, operador de caixa, com 175, ajudante de motorista, com 122, e costureiro na confecção em série, com 104 oportunidades.





No estado, a maior parte é para alimentador de linha de produção, com 5.336 oportunidades. Na sequência, aparecem as de operador de caixa, com 933 vagas, magarefe, com 680, e abatedor, com 632.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





A Grande Curitiba concentra o maior volume de postos de trabalho disponíveis (5.740). São 690 vagas para alimentador de linha de produção, 510 para operador de telemarketing ativo e receptivo, 386 para operador de caixa e 273 para faxineiro.





Na capital, a Agência do Trabalhador Central oferta 113 vagas para profissionais com ensino superior e técnico em diversas áreas, com destaque para as funções de soldador (curso técnico em solda), com 15 vagas, assistente de vendas (curso técnico vendas), com 13 vagas, farmacêutico (curso superior completo em farmácia), com 11 vagas, e eletricista (curso técnico de eletricista ou superior de elétrica), com 10 vagas.

Publicidade





A região de Cascavel aparece em seguida (4.549), com 1.358 oportunidades para alimentador de linha de produção, 387 para abatedor, 265 para magarefe e 156 para servente de obras.





Nas demais regionais do Interior são destaques Campo Mourão (2.019), Foz do Iguaçu (1.388) e Pato Branco (1.278).





Em Campo Mourão, os destaques são para alimentador de linha de produção (694), magarefe (248), trabalhador de manutenção de edificações (83) e pedreiro (81).





Na região de Foz do Iguaçu são ofertadas 534 vagas para alimentador de linha de produção, 85 para repositor de mercadorias, 82 para abatedor e 67 para operador de caixa. Na região de Pato Branco, há oferta de emprego para as funções de alimentador de linha de produção, com 471 oportunidades, operador de caixa, com 64, magarefe, com 63, e trabalhador da avicultura de postura, com 40.