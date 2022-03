Agências do Trabalhador do Paraná oferecem mais de 9 mil vagas de emprego nesta semana

O sistema de Agências do Trabalhador do Paraná e postos avançados da Secretaria estadual da Justiça, Família e Trabalho começam a semana divulgando 9.507 oportunidades de emprego em todo o Estado.

As agências de Curitiba e Região Metropolitana estão com 1.783 vagas abertas, sendo a maioria para operador de telemarketing (250) e há169 empregos para auxiliar de linha de produção.

A regional de Toledo, no Oeste do Estado, é a que mais oferece vagas entre as agências do Interior, com 1.764 empregos com carteira assinada. Sendo 642 para auxiliar de linha de produção e 150 para abatedor de aves. A agência de Cascavel, no Oeste, tem 1.074 vagas, 308 para auxiliar de linha de produção e 80 para açougueiro.





As ofertas são bem diversificadas.





Outros destaques são auxiliar de linha de produção em Francisco Beltrão (76), viveirista de mudas em Ibaiti (6), abatedor de aves em Foz do Iguaçu (55), motorista carreteiro em Maringá (10), trabalhador de manutenção em edificações em Pitanga (20) e tapeceiro de móveis em Umuarama (6).

Interessados em alguma das vagas ofertadas devem buscar orientações entrando em contato com a Agência do Trabalhador de seu município.





Na capital paranaense, a Agência do Trabalhador está atendendo o público de forma presencial das 8h às 17h e respeitando todas as orientações das autoridades sanitárias. Para evitar aglomeração, a sugestão é para que o atendimento seja feito com horário marcado.





Os interessados devem fazer o agendamento pelo site da Secretaria.