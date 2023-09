Arapongas promove campanha para reforçar combate à violência contra a mulher

Sobrevivente de ataque feminicida em Londrina revela que assassino a perseguia nas redes sociais

A jovem C.M.M., que sobreviveu a um ataque feminicida ocorrido neste domingo (3), no Jardim Jamaica (Zona Oeste), emitiu, por meio do Néias - Observatório de Feminicídios de Londrina, uma nota para evitar a desinformação e as especulações.