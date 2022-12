BR-277 é parcialmente liberada na tarde desta quarta-feira

O DER/PR (Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná) e o Dnit ( Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes) decidiram pela liberação parcial da BR-277 nesta tarde de quarta-feira (30).







A pista, atingida por deslizamento de terra em dois segmentos nos últimos dias, além da queda de rochas no mês passado, passou por limpeza e melhorias e foi liberada em pista simples do km 39,5 ao km 42, tanto no sentido Curitiba – Paranaguá quanto no sentido Paranaguá – Curitiba.

A medida, defendida pelo DER/PR, visa restaurar parcialmente o fluxo de veículos para o litoral paranaense, atualmente com bloqueios também na BR-376 e PR-410 (Estrada da Graciosa).





Nestes dois casos, não há previsão de liberação.

No trecho atingido pela queda de rochas há pouco mais de um mês, o DNIT realizou contratação emergencial de obra de contenção do talude, um investimento de R$ 1,6 milhão.







Para os outros dois deslizamentos ainda serão avaliadas soluções. O Governo do Estado, por meio do DER/PR, se colocou à disposição do DNIT para dar suporte técnico, aporte financeiro ou mesmo para executar as obras, bastando somente uma definição do governo federal para início das medidas necessárias.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA.