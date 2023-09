Carlópolis ganha título de Capital Nacional da Goiaba de Mesa

Foi publicada no DOU (Diário Oficial da União) de terça-feira (12) a Lei 14.672, que confere ao município de Carlópolis (Norte Pioneiro) o título de Capital Nacional da Goiaba de Mesa. A norma é oriunda do projeto de lei (PL) 6.573/2019, aprovado pelo Senado em 16 de agosto. A proposta foi relatada pelo senador Flávio Arns (PSB-PR) na CE (Comissão de Educação e Cultura).





Em parecer, Arns relata que a cultura da goiaba em Carlópolis foi introduzida por imigrantes japoneses e é praticada com o emprego de técnicas que rendem produtividade ao longo de todo o ano e eliminam a necessidade de pesticidas no controle de pragas. O parlamentar destaca que "a fruta da região recebeu o Selo de Indicação Geográfica do Instituto Nacional de Propriedade Industrial (Inpi), sendo cultivada por mais de 60 produtores, que se dedicam exclusivamente à atividade".

Carlópolis lidera a produção de goiaba no Paraná. Em 2021, segundo dados mais recentes do Deral (Departamento de Economia Rural), a cidade cultivou 880 hectares que geraram 18,5 mil toneladas da fruta e um VBP (Valor Bruto da Produção) de R$ 66,78 milhões.





Com adequações nas propriedades e cuidados com a qualidade, a goiaba de Carlópolis conquistou reconhecimentos que abriram mercados dentro e fora do Brasil. A goiaba do município tem registro de IG (Indicação Geográfica) junto ao Inpi (Instituto Nacional de Propriedade Intelectual) e a certificação GAP (Good Agricultural Practices), que reconhece a segurança alimentar e sustentabilidade em produtos de origem agrícola.





Conforme a FAO (Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação), o Brasil figura como o 6º do ranking mundial no cultivo da goiaba, representando 3,6% da produção global. Na fruticultura brasileira, a goiaba é cultivada em 22,1 mil hectares, sendo a 13ª fruta em VBP – R$ 926,9 milhões, e a 14ª em área e em volumes colhidos (584,2 mil toneladas).(Com Agência Senado e AEN)