Quase 27 mil consumidores já resgataram prêmios do Paraná Pay

O Paraná Pay é uma opção para a utilização de créditos do Nota Paraná. No total, desde o início do programa, em 2021, 26.934 consumidores resgataram mais de R$ 2 milhões em prêmios.

Continua depois da publicidade PUBLICIDADE





Nos últimos meses, a secretaria da Fazenda fez mudança na regulamentação e possibilitou o uso do valor sorteado para outros estabelecimentos. Além do setor turístico e empresas cadastradas no Cadastur (hotéis, restaurantes, pousadas, empresas de transporte, etc), agora os valores podem ser usados na compra de gás de cozinha e combustível.

Continua depois da publicidade





Já são diversos postos e distribuidoras credenciados na carteira digital com o banco Senff. Em Curitiba, por exemplo, são mais de 20 postos credenciados. No site da carteira digital, é possível pesquisar no mapa do Estado os estabelecimentos disponíveis para a utilização dos créditos. Para consultar as distribuidoras, é preciso ir na classificação Serviços em Geral.





O programa sorteia oito mil vouchers de R$ 100 mensalmente. Esses créditos podem ser usados nos estabelecimentos credenciados. O objetivo é incentivar o consumo em alguns setores impactados pela pandemia.





O consumidor cadastrado deve fazer o aceite do Paraná Pay através do site ou aplicativo. Com isso ele passa a concorrer aos dois sorteios, podendo ser premiado em ambos.

Continua depois da publicidade