Chuvas causam falta de energia e afetam o abastecimento em bairros de Maringá

As fortes chuvas derrubaram árvores na rede elétrica em Maringá, na noite de quinta-feira (2), provocando falta de energia na estação elevatória de água do Maringá Velho. Por esta razão, nesta sexta-feira (3), pode faltar água nas regiões da Zona 05, nas proximidades da Praça Pio XII e no Jardim Planalto, de acordo com a Sanepar.







A Copel trabalha para restabelecer a energia. A previsão é que o abastecimento de água volte à normalidade a partir das 20h.

Publicidade





Só ficarão sem água durante este período os clientes que não têm caixa-d’água no imóvel, conforme recomendação da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas). A Sanepar sugere que cada imóvel tenha uma caixa-d’água de pelo menos 500 litros. Assim, é possível ter água por 24 horas, no mínimo.





O Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115, que funciona 24 horas. Ao ligar, é necessário ter em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula.