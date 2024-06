Com investimento da Itaipu, Ibiporã implantará Parque Municipal dos Tucanos

A Itaipu Binacional anunciou, na semana passada, os repasses para a implantação do Parque Municipal dos Tucanos, em Ibiporã (Região Metropolitana de Londrina). O investimento da Itaipu será de R$ 15 milhões, com contrapartida de R$ 7.731,672,01 da prefeitura municipal.







“É um sonho de mais de 30 anos da sociedade ibiporãense que a Itaipu está ajudando a realizar. É um projeto bonito, muito bem feito, que vai trazer uma transformação para a cidade. A Itaipu vai marcar Ibiporã”, disse o prefeito da cidade, José Maria Ferreira, que esteve em Foz do Iguaçu (Oeste), onde se encontrou com a diretoria da Itaipu.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





O diretor-geral brasileiro da Itaipu, Enio Verri, falou da importância, para a Itaipu, de contribuir com projetos que melhorem a vida da população, por meio do programa Itaipu Mais que Energia. “Para nós, é um prazer poder contribuir para o desenvolvimento do Estado, poder atender a esse pedido com esse repasse que sabemos que será muito bem utilizado. Ao término dessa obra, quem sabe poderemos desenhar outros projetos”, afirmou.





ESPAÇO DE LAZER SUSTENTÁVEL





O projeto do Parque tem como finalidade construir um espaço de lazer sustentável para os cidadãos de Ibiporã, promovendo qualidade de vida e proteção do ecossistema local. O parque terá dois lagos paisagísticos, projeto arquitetônico considerando a proteção das espécies nativas, jardim sensorial e um “Jardim de Mel”, com plantas que atraem abelhas sem ferrão.





O Parque dos Tucanos será implementado na sub-bacia hidrográfica do Córrego Água dos Tucanos, com área de 1,29 km², localizada na região norte de Ibiporã. Atualmente, é um fundo de vale sem atividade, cuja nascente já está protegida. O acesso ao fundo de vale se dá por meio da Rua Manuel Ferreira, Conjunto Habitacional José Leite. (Com informações da Itaipu)