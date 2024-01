Copel restabelece energia das regiões atingidas por fortes chuvas no Paraná

Chuvas derrubam árvores e bloqueiam vias em Londrina nesta terça e quarta-feira As chuvas e os ventos que atingiram Londrina na noite desta terça-feira (9) e na madrugada e na manhã desta quarta-feira (10) causou a queda de seis árvores em diferentes regiões do Município.



As equipes trabalham para atender a 3,4 mil serviços emergenciais registrados no sistema da companhia. Cada serviço representa um ponto diferente na rede que precisa ser inspecionado e consertado. Em algumas localidades, os temporais provocaram quebra de postes e queda de árvores sobre os cabos, o que exigirá reconstrução de parte da rede. Somente em Curitiba e região formam registrados 13 postes quebrados.

O trabalho continuará ao longo desta quarta, 10, até que todos os consumidores tenham o fornecimento de energia restabelecido.

SEGURANÇA

A Copel orienta a população a manter distância de locais que tenham postes quebrados e fios caídos. A falta de luz pode ser informada por meio do aplicativo para celulares ou pelo site www.copel.com, e também pelo número de WhatsApp 41 3013-8973.

Sem internet, é possível enviar um SMS para o número 28593, com as letras "SL", de "sem luz", e o número da unidade consumidora, destacada em amarelo no cabeçalho da conta da Copel. Ainda, situações de risco e de falta de energia podem ser comunicadas por meio do 0800 51 00 116.



