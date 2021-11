Corpo de Bombeiros do Paraná está sob novo comando

O governador Carlos Massa Ratinho Junior participou, nesta segunda-feira (8), em Curitiba, da passagem de comando do Corpo de Bombeiros do Paraná. Há mais de 30 anos na corporação, o coronel Manoel Vasco de Figueiredo Junior assume o posto de comandante-geral no lugar do coronel Gerson Gross, que tinha sido empossado em janeiro de 2021 e agora segue para a reserva remunerada.

Ratinho Junior elogiou o trabalho do coronel Gross ao longo do último ano, principalmente com relação ao planejamento estratégico que deve guiar o trabalho dos Bombeiros e da Polícia Militar nos próximos 15 anos, o qual ele ajudou a elaborar. Ele também desejou um bom trabalho ao coronel Vasco na condução desse processo.

“O Corpo de Bombeiros é uma das instituições mais sérias e respeitadas do nosso Estado. A população paranaense reconhece o bom trabalho prestado por esses homens e mulheres, que arriscam suas vidas para salvar a vida de outras pessoas”, afirmou. “As novas diretrizes que serão tomadas nos próximos anos serão essenciais para tornar o Corpo de Bombeiros uma instituição cada dia mais moderna, preparada e qualificada para bem servir à população”.





O coronel Gross explicou que, além do planejamento com objetivos e metas que devem ser implantados nos próximos anos, outros trabalho voltados para a estrutura da corporação foram desenvolvidos na sua gestão. “A ideia é que haja uma continuidade do serviço para fazer com que o Corpo de Bombeiros fique melhor a cada ano”, disse.

Entre os exemplos está a criação do Conselho Superior de Gestão Estratégica do Corpo de Bombeiros, um colegiado de oficiais que auxiliam na tomada de decisões do comandante, e da Divisão de Desenvolvimento Institucional, responsável por definir as metodologias de projetos voltados para o crescimento da instituição.





Ele também destacou a iniciativa do Governo do Estado de implantar a Diária Extrajornada, que reforça a presença dos militares nos trabalhos operacionais. “Buscamos valorizar os nossos bombeiros, melhorando as condições de trabalho tanto com a diária extrajornada, como com a entrega de equipamentos mais modernos”, ressaltou.





Planejamento – O planejamento estratégico estabelecido para a corporação, salientou o coronel Vasco, deve ampliar o atendimento no combate a incêndios, busca e salvamento. “A credibilidade do Corpo de Bombeiros é baseada na nossa essência, que é salvar vidas e zelar pelo patrimônio”, afirmou o novo comandante.





“É um orgulho estar hoje no comando da corporação, tendo a certeza de que os bombeiros sempre continuarão buscando a excelência dos seus trabalhos em prol da sociedade e da vida”, disse.





O secretário estadual da Segurança Pública, Romulo Marinho Soares, ressaltou que a elaboração das metas e resultados permite um acompanhamento mais eficaz na gestão da corporação. “O planejamento dos próximos 15 anos está todo documentado para ser executado pelo comando. A secretaria dará todo apoio a esse trabalho para que as metas e desempenhos sejam alcançados, para fortalecer a estrutura do Corpo de Bombeiros”, destacou.





Currículo – Natural de Curitiba, Vasco ingressou no Corpo de Bombeiros em 1990, quando iniciou o curso de formação de oficiais da Academia Policial Militar do Guatupê. Passou, ao longo dos anos, por diversos cursos de aperfeiçoamento.





É formado em Jornalismo pela Universidade Tuiuti do Paraná e tem especializações nas áreas de Segurança Pública (Unisul - Universidade do Sul de Santa Catarina), Administração com ênfase em Segurança Pública (Facear - Faculdade Educacional Araucária) e em Gestão Pública com ênfase na atividade de Bombeiro Militar (Udesc - Universidade do Estado de Santa Catarina).





No Corpo de Bombeiros do Paraná já ocupou os cargos de chefe da Defesa Civil do 6° Grupamento de Bombeiros, em São José dos Pinhais; chefe de Relações Públicas e Comunicação Social; do Centro de Operações; da Seção de Logística e Administração; da Seção de Pessoal, além de ter estado à frente do 1o Comando Regional de Bombeiro Militar e do Estado-Maior da corporação.





Presenças – Participaram da cerimônia o vice-governador Darci Piana; o chefe da Casa Civil, Guto Silva; o chefe da Casa Militar, major Sérgio Vieira; o comandante-geral da Polícia Militar do Paraná, coronel Hudson Leôncio Teixeira; o coordenador Estadual da Defesa Civil, tenente-coronel Fernando Schünig; o diretor-geral do Detran (Departamento Estadual de Trânsito), Wagner Mesquita; e outras autoridades civis e militares.