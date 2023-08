Corpo do último trabalhador resgatado de cooperativa de Palotina será sepultado nesta sexta

A direção da cooperativa C.Vale, de Palotina, informou em nota, na noite desta sexta-feira (4), que o corpo de Wicken Celestin, último a ser resgatado após explosão, será velado a partir das 20h. O velório será na Funerária Bom Jesus, em Palotina. O sepultamento também será nesta sexta, por exigência da família e advogados.





Conforme a C.Vale, a liberação do corpo para os atos fúnebres exigiu o cumprimento de trâmites burocráticos entre o IML (Instituto Médico-Legal) e representantes diplomáticos do Haiti no Brasil.

Wicken Celestin tinha 55 anos e atuava em serviços temporários por meio do Sindicato dos Trabalhadores na Movimentação de Mercadorias de Toledo.





A C.Vale fornece transporte aos funcionários que desejam participar do velório. Os funcionários foram liberados do trabalho.

O corpo do trabalhador haitiano Wicken Celestin foi resgatado às 14h45 da última segunda-feira (31). A vítima é um dos trabalhadores que estavam no interior do túnel do silo 3 no momento da explosão ocorrida no último dia 26. Quatro armazéns de grãos foram atingidos.







Ainda de acordo com a cooperativa, três dos 11 feridos na explosão seguem internados no HU (Hospital Universitário) de Londrina e Hospital Evangélico Mackenzie, em Curitiba.