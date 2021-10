Criança de um ano morre após se afogar em balde com água em Sertanópolis

Uma criança de um ano morreu na tarde de sexta-feira (8) depois de se afogar em um balde com água em Sertanópolis (Região Metropolitana de Londrina).

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





Segundo a PM (Polícia Militar), por volta das 16h30, houve uma informação de que o menino deu entrada no Hospital São Lucas em óbito. O médico relatou aos policiais que um homem chegou correndo com o filho em seu braços dizendo que a criança se afogou em um balde com água. A equipe médica tentou reanimar a criança, sem êxito.

Continua depois da publicidade





O profissional informou que a criança apresentava uma lesão próximo ao olho podendo ser devido ao tombo dentro do balde e que na sequência encaminhou-o para o IML (Instituto Médico-Legal) para ter o laudo completo.

Continua depois da publicidade





Foram acionados a Polícia Civil de Sertanópolis e o IML.





Em conversa com a mãe da criança, ela relatou aos policiais que o esposo chegou do trabalho e ela foi abrir o portão.





Quando voltaram, sentiram falta da criança. Ela achou que alguém havia raptado o filho e saiu correndo pela rua em sua procura. Ao procurar no quintal de casa, o pai achou a criança dentro do balde com água próximo ao tanque de lavar roupas. O casal, então, correu para levá-lo ao hospital.