Bombeiros e policiais militares do Paraná já resgataram 786 pessoas no Rio Grande do Sul

.

Os 34 bombeiros militares e dois policiais militares, com apoio de embarcações e um helicóptero que estão trabalhando nas cidades de Eldorado do Sul e Canoas no Rio Grande do Sul, resgataram 786 pessoas que enfrentam problemas causados pelas chuvas em 346 municípios





No final da semana passada os atendimentos foram em Porto Alegre e Lajeado. A força-tarefa vai ficar no Estado enquanto durar a situação de calamidade pública, em apoio ao Corpo de Bombeiros e Defesa Civil do estado gaúcho.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Os atendimentos envolvem acesso a regiões alagadas para resgatar famílias que ficaram isoladas. Elas estão sendo alocadas em locais seguros e com atendimento das prefeituras. Alguns animais domésticos também estão sendo resgatados pelas forças paranaenses.





O governo do Rio Grande do Sul já confirmou 78 mortes em razão dos temporais. Ainda há 105 desaparecidos. São 134,3 mil pessoas fora de casa, sendo 18,4 mil em abrigos e 115,8 mil desalojadas, que recebem abrigo nas casas de familiares ou amigos.

Publicidade





Nesta semana, em uma ação conjunta entre diferentes órgãos do Estado, o Paraná vai enviar alimentos, colchões, kits dormitório e copos d'água para reforçar o auxílio às vítimas das chuvas no Rio Grande do Sul.





A Sanepar doará três mil caixas, com 144 mil copos d'água potável para o consumo da população. Já a Ceasa/PR está de prontidão para enviar seis toneladas de comida.

Publicidade





Nesta segunda-feira (6), quatro caminhões-baú da Coordenadoria Estadual da Defesa Civil do Paraná irão para o estado gaúcho com colchões e kits dormitório (composto por cobertor, travesseiro, lençol e fronha) para atender as pessoas desabrigadas.





Já o envio dos alimentos e copos d'água será organizado junto com a Ceasa/PR e com a Sanepar para serem encaminhados ainda no início da semana.





O Paraná também está unindo esforços na campanha SOS RS. A primeira-dama Luciana Saito Massa fez, no fim da tarde de sexta-feira (3), uma reunião virtual com mais de 250 prefeitos, vice-prefeitos, primeiras-damas e coordenadores da Defesa Civil de municípios paranaenses para reforçar o pedido de ajuda.





Até a próxima quarta-feira (8), podem ser doados alimentos não perecíveis, água, produtos de higiene e limpeza, bem como colchões, colchonetes e cobertas. As doações podem entregues pela população em qualquer quartel do Corpo de Bombeiros Militar do Paraná.