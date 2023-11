Incêndio atinge shopping center no centro de Maringá

Um incêndio atingiu um shopping center na avenida São Paulo, no centro de Maringá (Noroeste) no fim da noite de segunda-feira (6).





Segundo o Corpo de Bombeiros, a corporação foi acionada em torno das 23h. Com base no relato dos telefonemas e correlacionando-se com o porte da edificação e possibilidade de vítimas, imediatamente foram despachados três caminhões de combate a incêndio e resgate (ABTR), uma viatura tipo CT (caminhão-tanque), uma viatura com plataforma mecânica (APM), duas ambulâncias e uma caminhonete de salvamento. Além disso, o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) encaminhou uma ambulância de suporte avançado e um veículo de intervenção rápida (caminhonete com suporte avançado).

No local, as guarnições encontraram as chamas confinadas em uma das lojas no piso superior. Ao progredirem para localizar o foco, verificaram se tratar do mezanino de uma cozinha. Inicialmente foi feita a tentativa de combate utilizando o sistema de hidrantes da edificação, contudo, foi necessário o combate diretamente das bombas de incêndio dos caminhões do Corpo de Bombeiros assim como da água transportada pelas viaturas.





Além dos danos materiais, quatro seguranças foram atendidos pelas equipes de atendimento pré-hospitalar. Deles, três recusaram encaminhamento por não apresentarem lesões significativas, mas um deles foi atendido e transportado ao Hospital Santa Casa de Maringá por ter inalado quantidade importante de fumaça durante o primeiro combate na fase de princípio de incêndio.





A aplicação da plataforma mecânica no sinistro permitiu combater externamente um segmento de incêndio que se propagou para estruturas na cobertura do imóvel, impedindo o alastramento para adjacências.





A ocorrência inteira durou cerca de uma hora e quarenta minutos, empenhou 22 bombeiros militares e 6 profissionais do Samu, além da presença e apoio da Guarda Civil Municipal de Maringá e da Polícia Militar.