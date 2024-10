Inscrições para concurso público da Sanepar são prorrogadas até 21 de outubro

Cambé promove desfile de aniversário na noite desta quinta-feira Cambé, na Região Metropolitana de Londrina, celebra 77 anos nesta sexta-feira (11). Para iniciar as comemorações na cidade, a Prefeitura promove o tradicional desfile de aniversário na noite da quinta-feira (10).



Para o nível superior, há vagas e cadastro de reserva para administrador, advogado, analista de informática, arquiteto urbanista, assistente de comunicação - jornalismo, assistente de comunicação - publicidade e propaganda, assistente social, bibliotecário, biólogo, bioquímico, contador, economista, enfermeiro do trabalho, engenheiro agrônomo, engenheiro ambiental, engenheiro cartógrafo, engenheiro civil, engenheiro de controle e automação, engenheiro de segurança do trabalho, engenheiro eletricista, engenheiro florestal, engenheiro mecânico, engenheiro químico, engenheiro sanitarista, geógrafo, geólogo, psicólogo e químico.

No nível técnico, os cargos são para técnico ambiental, técnico em agrimensura, técnico em edificações, técnico em eletromecânica, técnico em eletrotécnica, técnico em enfermagem do trabalho, técnico em informática, técnico em mecatrônica, técnico em segurança do trabalho, técnico em transações imobiliárias, técnico mecânico e técnico químico.

As vagas de agente de suporte, no nível médio, estão previstas para 126 cidades do Estado.

Para os cargos de nível técnico e nível profissional, bem como para cadastro de reserva, as vagas dessas especialidades são para as cidades de Cascavel, Curitiba, Londrina, Maringá e Ponta Grossa, conforme a especialidade.

As taxas de inscrição são de R$ 60,00 para a especialidade de nível médio; R$ 80,00 para especialidades de nível técnico e R$ 100,00 para especialidades de nível superior. O novo prazo para pagamento da taxa de inscrição se encerra às 23h59, do dia 21 de outubro de 2024.



Lula sanciona lei que aumenta pena para crimes de feminicídio O presidente Lula (PT) sancionou, nesta quarta-feira (9), a lei que aumenta do feminicídio para até 40 anos. O texto também veta autores de crimes contra mulheres de exercer cargo público.