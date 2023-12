Litoral do Paraná se torna destino oficial de cruzeiros internacionais

Vários turistas, muitos deles internacionais, desembarcaram em Paranaguá, e outros 299 passageiros embarcaram para o seu cruzeiro no porto. Vindo da Europa, o navio já passou por outros portos da costa brasileira antes de chegar em Paranaguá. Ele segue para Itajaí, em Santa Catarina; Punta del Este, no Uruguai; e Buenos Aires, na Argentina; retornando na sequência a Paranaguá.

Serão 15 escalas na temporada 2023/24, com os embarques e desembarques ocorrendo semanalmente no Porto de Paranaguá até o dia 8 de março de 2024.

O Litoral do Paraná se tornou oficialmente um destino dos cruzeiros internacionais. Nesta sexta-feira (1º), a operadora MSC Cruzeiros inaugurou sua rota no Estado com a primeira parada do navio MSC Lirica no Porto de Paranaguá.

“Para as pessoas que moram em Curitiba e outras cidades do Paraná, fica muito mais perto. É importante ter uma parada aqui porque o Brasil é grande, e o Paraná é lindo, tem que mostrar essas belezas”, disse Adélia. “É um prestígio receber um navio desse porte, e depois dele virão muitos outros”.

Além das escalas com o MSC Lirica, a MSC Cruzeiros também programou uma parada do navio MSC Musica no dia 23 de dezembro. Além desses, existe a previsão de atracação de outras três companhias de cruzeiros que fazem travessias transatlânticas com navios de menor porte.

"A previsão é movimentar cerca de R$ 20 milhões, segundo as empresas que organizam os cruzeiros internacionais. Serão mais de 40 mil turistas nos próximos meses, inclusive podendo conhecer as atrações do nosso Verão Maior Paraná”, destaca Nunes.

Natural de Mandirituba, na Região Metropolitana de Curitiba, Elaine Duarte, de 44 anos, está fazendo o cruzeiro no navio onde o marido é tripulante. Ela mora atualmente na Itália e aproveitou a parada em Paranaguá para visitar a família depois de dois anos.

“Achei maravilhoso ter essa parada. Para quem mora no Sul, para fazer um cruzeiro era preciso ir até Santos ou o Rio de Janeiro, agora vai ser excelente para todo mundo. Valoriza o turismo e a economia, com uma média 1,5 mil pessoas visitando o Litoral toda semana”, destacou.





PROGRAMAÇÃO

As paradas do MSC Lirica vão acontecer todas as sextas-feiras a partir deste 1º de dezembro. Os turistas poderão embarcar nos próximos dias 8, 15, 22 e 29 de dezembro, 5, 12, 19, e 26 de janeiro, 2, 9, 16 e 22 de fevereiro e 1º e 8 de março. As duas primeiras passagens do navio por Paranaguá, no entanto, já estão com as vagas esgotadas.





O navio tem capacidade para 2.648 passageiros e conta com 721 tripulantes. São 988 cabines no total. A embarcação pesa 65 mil toneladas, com 274,9 metros de comprimento, 28,8 metros de largura e 54 metros de altura.





O MSC Musica, que vai passar pelo litoral paranaense no dia 23 de dezembro, tem capacidade para 3,2 mil passageiros, em 1.275 cabines, e conta com 1.014 tripulantes. Ele sairá de Buenos Aires com destino a Montevidéu, passando por Paranaguá e Ilhabela, no Rio de Janeiro, antes de retornar à Argentina. O navio tem 293,8 metros de comprimento, 32 metros de largura e 59 metros de altura.