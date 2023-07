Motorista morre após colisão de carro e caminhão na PR-218 em Carlópolis

Um motorista de 43 anos morreu no hospital depois da colisão de um carro e um caminhão na PR-218 em Carlópolis (Norte Pioneiro) na noite de segunda-feira (3).





Segundo a PRE (Polícia Rodoviária Estadual), o acidente ocorreu por volta das 22h15, no km 2 da rodovia. Os policiais apuraram que o Ford Cargo 815, de placa de Taquarituba-SP transitava pela rodovia no sentido Carlópolis a Fartura-SP quando se envolveu no abalroamento transversal com o Volkswagen Gol de placa de Taguaí-SP, que seguia em sentido oposto e invadiu a pista contrária.

Publicidade

Publicidade





R.R.O., que conduzia o Gol, chegou a ser socorrido pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) até o hospital de Carlópolis, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu.





Já o caminhoneiro, R.F.S.S., 42, nada sofreu. Foi submetido ao teste de etilômetro cujo resultado foi de 0,0 mg/L.





Em virtude do ocorrido, compareceram no local Polícia Civil e Criminalística. Depois da perícia, os veículos foram liberados no local para remoção através de guincho pelos responsáveis, visto que não possuíam pendências de licenciamento.





Em desfavor do Gol foi lavrado os autos de infração de trânsito, pois o condutor não possuía carteira de habilitação.