Mulher morre e dois homens ficam feridos em acidente em Marialva; motorista tenta culpar a filha

Uma mulher morreu e dois homens ficaram feridos em um acidente na BR-376, em Marialva (Região Metropolitana de Maringá), na tarde deste domingo (06).

Segundo a PRF (Polícia Rodoviária Federal), o acidente ocorreu por volta das 17h, no km 188 da rodovia, e envolveu um Chevrolet Corsa e uma Toyota Hilux. De acordo com testemunhas, uma mulher teria entrado na pista para retirar um cachorro, e a condutora do Corsa reduziu a velocidade para não atropelá-la. A Hilux vinha logo atrás e não conseguiu frear a tempo, atingindo a traseira do Corsa.

A motorista do Corsa, de 41 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Um jovem de 23 anos, que estava no banco do passageiro, teve lesões moderadas e foi socorrido por uma ambulância do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). Já o ocupante do banco traseiro, de 27 anos, teve lesões graves e precisou ser socorrido pelo helicóptero do Samu. Ambos foram encaminhados ao Hospital Universitário de Maringá (Noroeste). Os dois ocupantes da Hilux, o condutor de 65 anos e sua filha, saíram ilesos.





De acordo com o relatório da PRF, o motorista da caminhonete ainda tentou responsabilizar a filha, dizendo ser ela a condutora no momento do acidente. Ele foi desmentido pela própria filha e por sinais do cinto de segurança em suas roupas, segundo os policiais. O homem ainda se recusou a fazer o teste do bafômetro. Ele foi multado em R$ 3 mil e, na sequência, encaminhado para a polícia. As identidades dos envolvidos no acidente não foram divulgadas.





A pista no sentindo Sarandi (Região Metropolitana de Maringá) a Marialva ficou interidada por mais de quatro horas, para o socorro às vítimas e o trabalho de perícia. A PRF fará o Boletim de Acidente de Trânsito e o encaminhará à autoridade policial.