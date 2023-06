Obras afetam o abastecimento de água em Rolândia no domingo

Obras de melhoria na captação do ribeirão Ema e manutenção no reservatório central de água tratada em Rolândia (Região Metropolitana de Londrina) vão afetar o abastecimento na cidade no domingo (4), informa a Sanepar (Companhia de Saneamento do Paraná).





Os serviços devem ocorrer entre 7h e 14h, e podem causar oscilação de pressão nas redes ou desabastecimento em Rolândia no decorrer do dia. A normalização do abastecimento vai ocorrer de forma gradativa por volta das 22h, aponta a Sanepar.



A orientação para a população é fazer uso econômico da água tratada, com prioridade para higiene e alimentação, evitando desperdícios. Atividades que demandam grande volume de água devem ser adiadas.





Vão ser afetados principalmente os clientes que não têm caixa d’água no imóvel, conforme recomendação da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas). A Sanepar sugere que cada imóvel tenha uma caixa-d’água de pelo menos 500 litros. Desta forma, é possível ter água por 24 horas, no mínimo.





Tais intervenções fazem parte da fase final das obras de ampliação do sistema de abastecimento de água que está em curso no município, com investimento de R$ 5,2 milhões. O serviço havia sido programado para o domingo (28), mas precisou ser cancelado devido às condições atmosféricas.





O Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115, que funciona 24 horas. Ao ligar, tenha em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula. Para consultar esta e outras informações, utilize o aplicativo para celular e tablet Sanepar Mobile ou acesse o site da Sanepar: www.sanepar.com.br .